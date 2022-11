Juve, De Paola: “Se avesse perso con Lazio o Inter, Allegri sarebbe andato via”

Le parole del giornalista: "Credo che adesso deve solo proseguire su questa squadra. Gioca in maniera diversa"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Paolo De Paola, giornalista, ha parlato così del momento della Juventus: "Credo che adesso deve solo proseguire su questa squadra. Gioca in maniera diversa. Ha una difesa a tre, ha tolto Bonucci e stabilito che Bremer è leader della difesa, con Gatti e Danilo ha trovato l'equilibrio giusto, con Cuadrado che fa da raccordo. Con i giovani ha trovato quella freschezza che gli dà velocità. Ora la Juve corre ma prima non lo faceva, sono saliti tutti di condizione. Se la Juventus avesse perso con Lazio o Inter, alla sosta Allegri andava via, perché era lontano anche dalla zona Champions".