Juve, discreto ottimismo per Locatelli: oggi decisiva per capire se ci sarà

Aumentano le possibilità di vedere Manuel Locatelli domani sera in campo in Juve- Inter . Ecco il punto sulle sue condizioni da Tuttosport: "Nel quartier generale della Juventus, però, inizia a serpeggiare un discreto ottimismo. La giornata di ieri, d’altronde, ha visto crescere le possibilità di vedere l’ex Sassuolo tra i protagonisti del big match di domani sera allo Stadium.

Dopo aver lavorato diversi giorni a parte, in ossequio a una tabella personalizzata, il perno della mediana di Allegri nell’ultima seduta si è infatti allenato quasi interamente in gruppo, saltando solo una parte minimale del menù di giornata. Un passo avanti consentito dal miglioramento delle sue percezioni, con il dolore al costato che sta gradualmente diminuendo. E un passo avanti al fine di testare le reazioni del suo corpo, con la giornata odierna che sarà dirimente per comprendere le eventuali conseguenze causate dall’aumento dei carichi di lavoro".