Libero – Juve e Inter ricominciano da zero: Eriksen e il centrocampo fanno sorridere Conte

Finalmente si torna in campo e il piatto è subito ricco. Stasera si gioca il derby d’Italia tra Juventus e Inter, una gara attesissima che può valere tanto per la corsa scudetto.

Libero sottolinea il lungo periodo di stop forzato delle due squadre: “La Juve non gioca da due settimane, l’Inter da tre. Nel calcio sono un’eternità. Il vissuto si è azzerato, è come se fosse la prima giornata al rientro dalla sosta invernale. Entrambe ricominciano da zero e alla pari, anche perché i rispettivi pregressi sono bilanciati: i bianconeri in A sono reduci da una vittoria con la Spal ma poi sono stati sconfitti dal Lione in Champions, i nerazzurri non hanno più avuto occasione di riscattare il ko con la Lazio ma hanno battuto due volte il Ludogorets in Europa League“.

“E se è vero che il centrocampo fa la differenza, l’Inter forse può sorridere“. Sì, perché quello nerazzurro ha fruttato 17 gol e 21 assist mentre quello della Juventus 9 reti e 15 assist. Inoltre Antonio Conte ha quasi completato l’inserimento di Christian Eriksen nel suo sistema di gioco. Il danese può diventare un fattore determinante nella sfida di questa sera all’Allianz Stadium.