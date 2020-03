EDICOLA / TS, Juve furiosa: Marotta, proprio tu? Ipotesi Juve-Inter 8-9 marzo

La molecola del coronavirus raccoglie in un abbraccio Agnelli e Marotta. E’ questa la foto sulla prima pagina di TuttoSport di quest’oggi. Racconta delle polemiche nate in seguito al rinvio al 13 maggio di Juve-Inter e delle altre quattro gare che si dovevano giocare a porte chiuse questa domenica. “Juve: Marotta, proprio tu. Il club bianconero furioso per la presa di posizione del suo ex dirigente oggi all’Inter. Anche la Lega attacca l’ad nerazzurro. Coppa Italia: mercoledì Juve-Milan a porte semiaperte. Ipotesi: Juve-Inter e le altre gare recupero l’8-9 marzo”.