EDICOLA / TS, La Juve: “Giù le mani dalla squadra”. Argentina ok, Szczesny eroe

In prima pagina, il quotidiano sportivo TuttoSport dà spazio alla Juve che, in attesa delle notizie in arrivo dalla Procura di Torino con cui si confermano i rinvii a giudizio dei dirigenti per la questione plusvalenze, ha emesso una nota. "Nessuna alterazione, qualsiasi sanzione sportiva sarebbe infondata". Spazio anche al Mondiale con la qualificazione dell'Argentina. La Polonia perde ma passa e Szczesny para un rigore a Messi. Per questo, per il giornale torinese, è stato lui l'eroe della gara.