Problemi per la Juve di Pirlo in vista della sfida di domani sera contro l’Inter nel ritorno della semifinale di Coppa Italia. Il tecnico dei bianconeri potrebbe dover fare a meno di Arthur e Morata. Il centrocampista e l’attaccante sono stati colpiti da un virus intestinale. Ancora in dubbio la presenza di Ramsey e Bonucci, oltre che quella di Dybala che Pirlo vorrebbe portare in panchina.