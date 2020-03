Juve-Inter, tanti controlli anche per i giornalisti. Ecco l’iter per entrare allo stadio

In un’atmosfera surreale, tutto è pronto per Juve-Inter. Da Skysport arrivano le immagini del piazzale antistante l’Allianz Stadium, vuoto in pratica. Si gioca a porte chiuse e sono tante le precauzioni per chi può entrare allo stadio. Per i giornalisti e fotografi accreditati c’è un primo varco. Un altro varco è riservato a chi opera nella produzione dell’evento, giornalisti dei broadcaster e operatori televisivi. Queste persone devono ritirare l’accredito e sottoporsi poi al controllo della temperatura corporea. Viene inoltre fatta dichiarare una auto-dichiarazione per sottoscrivere di essere in buone condizioni. Se tutto è ok viene consegnato un braccialetto per entrare nella zona dei controlli, i soliti che precedono l’ingresso ai tornelli.

(Fonte: SS24)