Juve-Inter, ultimi dubbi e certezze. Sarri col tridente ‘leggero’. Conte, più garanzie da…

Polemiche o meno questa sera si giocherà Juve-Inter. I bianconeri giocano per la testa della classifica, i nerazzurri per cercare di rimanere attaccati ad un sogno scudetto che in questo momento è surreale come tutta l’atmosfera attorno al campionato italiano. Da Skysport arrivano le ultime dai campi.

LA JUVE – Per quanto riguarda la squadra torinese, Sarri ha ancora dei dubbi da sciogliere. Dalle ultime indiscrezioni, Pjanic (non è nelle migliori condizioni) sarebbe destinato alla panchina con Bentancur regista e Ramsey o Khedira, che non gioca da diverso tempo, come mezzala destra. Matuidi è sicuro di un posto al centrocampo. L’allenatore bianconero ha tenuto all’oscuro i giocatori e non si escludono sorprese nella formazione titolare. Più certa la presenza di Chiellini in panchina dopo l’affaticamento all’adduttore. Bonucci e De Light giocherebbero quindi al centro della difesa e Danilo e Alex Sandro sarebbero i due terzini. Cuadrado-Dybala-Ronaldo i tre attaccanti titolari (non gioca il tridente pesante con Higuain).

Sczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Ramsey, Bentancur, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Ronaldo

INTER – Il sistema di gioco di Conte, contro la sua ex, sarà il 3-5-2. Bastoni è favorito su Godin per un posto da titolare vicino a de Vrij e Skriniar. Nel centrocampo a cinque non ci sarà Eriksen che sta migliorando, ma all’allenatore nerazzurro dà più garanzie la mediana con Vecino, Brozovic e Barella. Sugli esterni, Candreva a destra e Young a sinistra. Davanti, manco a dirlo, Lautaro-Lukaku.

Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Young; Lautaro, Lukaku.

(Fonte: SS24)