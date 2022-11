Juve-Inter, Acerbi: “Partita combattuta, dobbiamo fare qualcosa in più”

Le parole del difensore nerazzurro alla fine del primo tempo contro i bianconeri con il punteggio fermo sullo zero a zero

«È una partita difficile su questo campo, per vincerla dobbiamo fare qualcosa di più- Loro sono messi bene in campo, sono molto equilibrati, è una gara difficile e lo sapevamo. La Juve gioca in casa ed è una squadra forte, quindi sarà difficile per entrambi, sarà una gara combattuta e speriamo di portarla a casa». Alla fine del primo tempo della gara contro la Juve, il centrale dell'Inter, Francesco Acerbi ha parlato delle sue impressioni rispetto all'andamento della gara che dopo 45 minuti è bloccata sullo zero a zero.