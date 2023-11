Juve-Inter, atteso in tribuna anche Lilian, padre di Marcus Thuram

Per stasera in tribuna è atteso Lilian Thuram, ex pilastro della difesa bianconera e papà di Marcus, attaccante titolarissimo dell’Inter

Pubblico delle grandi occasioni stasera all'Allianz Stadium, che sarà tutto esaurito per il big match tra Juventus e Inter. Ed è atteso, scrive Tuttosport, un ospite particolare: "Per stasera in tribuna è atteso Lilian Thuram, ex pilastro della difesa bianconera e papà di Marcus, attaccante titolarissimo dell’Inter, in continua crescita dalla prima giornata di campionato quando ha iniziato a conoscere il nostro campionato. Il ragazzo è sveglio, riuscendo subito a cogliere le differenze tra la Bunsesliga (giocava nel Borussia Moenchengladbach) e la Serie A".