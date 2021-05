Juve-Inter, Biasin: “Calvarese ha sbagliato tutto. Interroghiamoci su questo”

L'opinione di Biasin sull'arbitraggio di sabato: "Calvarese non è parte di un complotto: è vittima di chi lo ha messo a dirigere una partita più grande di lui"

Nel corso del suo editoriale per TMW, Fabrizio Biasin , giornalista, ha commentato così l'arbitraggio di Calvarese durante Juve-Inter : "Calvarese non è parte di un complotto, al limite ne è vittima: vittima di chi lo ha messo a dirigere una partita più grande di lui. Chi crede alla “cattiva fede”, la smetta di seguire il calcio: il suo fegato ne trarrà giovamento. Calvarese ha sbagliato tutto. Non “qualcosa”, tutto. Su questo dobbiamo interrogarci: è possibile che un arbitro chiamato a dirigere la partita più importante che c’è, non ne azzecchi una neanche per sbaglio? No. È possibile che decine e decine di milioni vengano messe nelle mani di un fischietto evidentemente “non adatto”? No. È possibile che a una giornata dal termine nemmeno gli stessi arbitri sappiano fino a che punto il var abbia “diritto di intervento”? No.

È possibile che in alcune partite la tecnologia praticamente non esista e in altre si trasformi in “Moviola in campo”? No. Juve-Inter ha detto tante cose, ma uno sopra tutte: è necessario che il var finisca nelle mani di chi lo vede come una salvezza (i tecnici) e venga sottratto a coloro che lo trattano come un nemico (i fischietti). Il var “a chiamata” è la salvezza, prima se ne renderanno conto, meglio sarà. Nel frattempo, quantomeno, si dia ai signori arbitri una linea da seguire che sia il più omogena possibile: vedere partite gestite in un modo e altre completamente alla rovescia è francamente imbarazzante".