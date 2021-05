Moviola Juve-Inter, Cesari: “Rigore Perisic? Fa fallo Cuadrado! Lautaro regolarissimo”

La moviola della gara dello Stadium da parte dell'ex arbitro, che ha analizzato tutti gli episodi

Marco Astori

Intervenuto negli studi di Pressing, Graziano Cesari, ex arbitro e oggi moviolista di Mediaset, ha analizzato così tutti gli episodi salienti della gara di sabato tra Juventus e Inter: "La partita è stata arbitrata malissimo, una prestazione assolutamente insufficiente. Sul primo rigore della Juve qual è la variabile? Al di là del braccio sinistro di Darmian, che può trattenere, impedisce la progressione ma non in modo forte, è che il nerazzurro abbandona la visuale del pallone, si gira e vuole solamente fermare l'avversario: io qua non posso dar torto ad Irrati. L'intervento è opportuno a mio parere.

Il rigore su Lautaro? Non possiamo parlare di volontarietà, ma non c'entra nel giudizio: c'entra il comportamento del calciatore. E qui è assolutamente punibile: è una scorrettezza punibile con il rigore, che piaccia o no. Anche qui ha fatto benissimo. L'espulsione di Bentancur? E' un fallo di contatto, una cosa normalissima nel calcio: è un cartellino giallo assolutamente insensato. Il gol in rovesciata di Lautaro? Calvarese fischia per una presunta spinta di Lukaku su Chiellini. Non c'è nessuna spinta, è assolutamente regolare. Io mi chiedo: ma perché fischiare prima che il pallone vada in porta quando hai a disposizione il Var?

Il rigore di Cuadrado? Calvarese è molto lontano, la gamba sinistra di Cuadrado si sposta e va ad intrecciarsi con quelle di Perisic, che sta correndo in modo assolutamente regolare: se c'è un fallo, è del colombiano. La gamba di Cuadrado si allarga nettamente e va verso l'interno dell'area e il giocatore dell'Inter e va ad aggangiarsi con Perisic, che non fa nulla per commettere fallo. Ma guardate dov'è l'assistente, che sta guardando tutto, è a 9 metri: anche lui, ma perché non interviene? Come fa Irrati a stare zitto? E' un chiaro ed evidente errore. Sia l'arbitro al Var che quello in campo erano poco lucidi, hanno subito gli eventi".