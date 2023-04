Juve-Inter, il bilancio in Coppa Italia: tutti i precedenti. Negli ultimi incroci…

Sono 34 le sfide in Coppa Italia tra Inter e Juventus. Il bilancio è di 11 vittorie per l'Inter, 8 pareggi e 15 successi bianconeri, con 43 reti nerazzurre e 52 dei rivali.

Il primo confronto tra Inter e Juventus in Coppa Italia risale al lontano 1936: per il primo successo nerazzurro bisogna però aspettare il sesto confronto, nel 1972, un 3-1 con le firme di Mazzola e Boninsegna.

Inter e Juventus si affrontano in Coppa Italia per la terza stagione di fila. Se nella scorsa annata la sfida era arrivata in finale, nel 2020-2021 il derby d'Italia si giocò proprio in semifinale (1-2 a San Siro, 0-0 a Torino). Anche nel 2015-2016 Inter e Juventus si affrontarono in Coppa Italia: doppio 3-0 e vittoria della Juventus ai calci di rigore.