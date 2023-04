Inter e possibile ritorno di Conte: ecco come stanno le cose. Da entrambe le parti…

La panchina di Simone Inzaghi traballa e i dirigenti dell'Inter hanno iniziato a sondare il terreno alla ricerca del sostituto. Il club nerazzurro sogna il ritorno di Antonio Conte. Complicato, certo, ma non impossibile. "Il ritorno L’esperienza al Tottenham è stata un frullatore emotivo per Antonio Conte: al momento ha bisogno di ricaricarsi e di tirare via le tossine rimaste attaccate dalla Premier. La voglia di Italia è, però, risaputa e la sua ex squadra potrebbe offrirgli l’occasione migliore per ritornare in pista", sottolinea la Gazzetta dello Sport.