Juve-Inter, TS: comunque vietato gettare la croce addosso ad Allegri e Inzaghi

Il quotidiano torinese parla del lavoro svolto dai due allenatori nella giornata in cui potrebbero essere scritti verdetti importanti

"Il primo ha messo a segno 16 risultati utili in fila, un 2022 come nessun’altra avversaria, una solidità difensiva anch’essa migliorabile, un’identità in via di consolidamento dopo che le prime 4 giornate di campionato avevano partorito un inizio di campionato sconvolgente. Ad oggi saranno trascorsi 81 giorni da quel 12 gennaio, quando un colpo di coda di Sanchez vanificò l’attesa dei rigori in Supercoppa. L’Inter, in quel lasso di tempo, ha smarrito 10 punti di vantaggio dalla storica rivale, ma Inzaghi non merita di essere condannato perché ha saputo tener su una squadra che la cura Conte aveva sì riportato al tricolore, ma anche spompato com’è nella migliore tradizione del tecnico salentino. E senza due pilastri come Hakimi e Lukaku non era semplice rimanere in testa o quasi, mentre l’obiettivo prefissato a inizio stagione è sempre stato uno dei quattro posti Champions", scrive il giornale torinese.