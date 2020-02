Juve-Inter, come le altre gare a porte chiuse, visibile in chiaro? L’idea c’è. Skysport avrebbe pensato di aprire la finestra in chiaro su TV8 almeno per il derby d’Italia.

Rai e Mediaset hanno dato la loro disponibilità anche per le altre gare che si giocheranno a porte chiuse: Udinese-Fiorentina, Milan-Genoa, Parma-Spal, Sassuolo-Brescia, oltre che per la sfida scudetto. Ma perché diventi possibile diffondere le gare in chiaro servirebbe un decreto d’urgenza del governo.