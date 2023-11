Domenica il derby d’Italia che vale primo posto. Ecco le quote dei bookmakers su Juve-Inter

È il Derby d’Italia e in questa stagione, alla luce delle attuali posizioni in campionato, torna a essere anche il match più atteso di tutti. Juventus-Inter è seconda contro prima e sarà un partita che può rappresentare uno spartiacque importante. La sosta delle Nazionali non può essere certamente presa come un riposo per due squadre che forniscono sempre tantissimi giocatori alle varie selezioni. Nelle ultime settimane si sta parlando sempre di più di un corsa a due per la conquista dello Scudetto. Il cammino dei bianconeri non è stato esaltante dal punto di vista del gioco, ma i risultati stanno arrivando. Una vittoria della Juventus significherebbe sorpasso ed allora dalle parti di Torino non potrebbero più nascondersi. Di contro però l’Inter ha la possibilità di dare la prima sterzata importante alla stagione. Dopo il passaggio del turno in UEFA Champions League, i nerazzurri possono utilizzare tutte le energie mentali sul campionato. Per entrambe un successo sarebbe importante, mentre un pareggio rischierebbe di far rientrare Milan e Napoli.