Juve-Inter è anche Kostic contro Dumfries: duello ad alta velocità a destra

Juve-Inter sarà anche il duello sulla fascia tra Filip Kostic e Denzel Dumfries . Ed è proprio su questo testa a testa che si concentra oggi il Corriere dello Sport: "Il totale riposo di Dumfries nella seconda partita degli Orange, avrà fatto soltanto piacere in casa Inter vista la stanchezza che l’esterno destro aveva accumulato (e denotato in campo) prima della pausa. Una flessione fisiologica quasi inevitabile di fronte alle tante partite ravvicinate, ma che adesso Inzaghi gli chiederà di archiviare per reggere il confronto a Torino contro uno degli avversari più pericolosi. Kostic non segna in campionato dal gol decisivo a San Siro dello scorso 19 marzo, ma ha servito 3 assist negli ultimi 6 gol della Juve in Serie A, alzando così ben più in alto l’asticella rispetto alla carburazione lenta di inizio stagione. Allegri conterà più che mai su di lui, dopo che il serbo in questo mese con la maglia bianconera ha già piazzato l’assist decisivo contro la Fiorentina e segnato contro il Cagliari. Domani il tecnico bianconero gli chiederà anche una maggiore attenzione alla fase difensiva, aiutando i compagni nei momenti di maggior sofferenza per i pericoli che potranno arrivare dal suo versante.

Anche ai tempi dell’Eintracht Francoforte il serbo classe 1992 aveva fatto soffrire i nerazzurri in quel doppio confronto di Europa League nella stagione 2018/19. La catena di destra sarà particolarmente attenzionata da Inzaghi a gara in corso, visti anche i guai fisici dell’assente Pavard e il lento recupero di Cuadrado. Il colombiano ieri si è allenato in gruppo e potrebbe essere convocato per un ritorno da ex allo Stadium, anche se la verifica definitiva verrà fatta oggi in allenamento prima della partenza per Torino. In difesa toccherà a Darmian mentre qualche metro più avanti ancora una volta saranno chiesti gli straordinari a Dumfries, che in questo campionato ha già spento - gol ininfluente a parte - un rivale d’eccezione come Leao. Il derby però era a inizio stagione e Inzaghi si aspetta da lui la versione di quel periodo, tra gli sprint palla al piede e la capacità di far male anche in zona gol. Al varco, ad aspettarlo, ci sarà Kostic".