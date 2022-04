Juve-Inter, giudice sportivo. Squalifica e multa di 5000€ a De Sciglio: il motivo

Queste le decisioni del Giudice Sportivo dopo Juventus-Inter

La Lega Serie A ha diramato poco fa il comunicato sulle decisioni del Giudice Sportivo sulla 31a giornata di Serie A. Per quanto riguarda l'Inter, squalificato Lautaro Martinez per la gara con il Verona, essendo lui in diffida e avendo preso un cartellino giallo. Per Hakan Calhanoglu, invece, ottava sanzione; per Ivan Perisic la quarta. Squalificato invece per la Juventus Mattia De Sciglio, "per avere, al termine della gara, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, rivolto una critica irrispettosa al Direttore di gara".