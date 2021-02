Juve-Inter, guerra con le immagini. Nerazzurri, armi spuntate: “Impossibile sapere se…”

Non è dato sapere se qualche telecamera ha pizzicato gli insulti di Andrea Agnelli nei confronti di Antonio Conte

Immediatamente dopo il fischio finale di Juventus-Inter, è circolato immediatamente il video del dito medio di Antonio Conte nei confronti della tribuna bianconera. Non è però dato sapere se esista un filmato che mostri anche gli insulti nei confronti del tecnico nerazzurro, come spiega La Gazzetta dello Sport: "La guerra si fa anche con le immagini e su quel fronte l’Inter ha armi spuntate: impossibile ormai sapere se qualche telecamera abbia colto i dirigenti Juve negli insulti a Conte. Di certo quelle stesse immagini non sarebbero state messe in onda dalla regia della Lega per una linea di condotta decisa alla Uefa. Naturalmente ora tutto il girato appartiene alla Juve, produttrice dell’evento, che ha infatti scovato il gestaccio di Conte sfuggito alla diretta. Il broadcaster Rai possiede invece solo quanto mandato in onda".