Ebay nuovo sponsor della Lega Calcio: prime iniziative per Juve-Inter

Annunciata la partnership con la piattaforma di vendita e aste online e la sponsorizzazione farà il suo esordio per la finale di Coppa Italia

La Lega Calcio ha annunciato una nuova partnership con eBay. Così la piattaforma di vendita e aste online entra a far parte degli sponsor di Lega Serie A e di tutte le sue competizioni in qualità di Official Partner. "Lega Serie A prosegue così nel percorso di internazionalizzazione del proprio marchio grazie all’accordo con eBay, il marketplace noto in tutto il mondo", si legge nella nota stampa della Lega.