Ceccarini: “Juve-Inter, altro obiettivo comune: i bianconeri accelerano, concorrenza nerazzurra”

Nel suo editoriale per TMW, Niccolò Ceccarini ha preannunciato l’ennesimo duello di mercato tra Juve ed Inter: “È solo febbraio ma la Juventus sta già pianificando i suoi possibili investimenti per l’estate. Pogba è uno di questi, Paratici è però molto attento anche ad altre situazioni. Il club bianconero è pronto ad accelerare su Tonali. L’idea è quella di rafforzare la squadra con i migliori giovani italiani e il centrocampista del Brescia ora è balzato in pole position. La Juventus sa che la concorrenza è tanta (su tutte quelle dell’Inter) e per questo è decisa a ingranare la quarta per trovare l’accordo con il club di Cellino”.