Lucchesi: “Tonali? Due squadre per il suo futuro, non ci sono altre soluzioni”

Fabrizio Lucchesi, noto dirigente, ai microfoni di TMW Radio è intervenuto a proposito dei possibili movimenti di mercato della prossima estate: “Pogba può tornare in bianconero. Secondo me è un’operazione che si può fare ed è nelle corde della Juve. Se prendi Pogba devi vendere sicuramente qualcuno. Faranno una valutazione tecnica. Se lo compri a zero, lo vendi a 120 milioni e poi lo ricompri a 60 è una buona operazione. Ha delle qualità straordinarie. Tonali andrà alla Juve o all’Inter, non vedo altre soluzioni“.