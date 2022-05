Padovan: “Finale delicata, ci arriva peggio la Juve. Inter, rospo in gola ma…”

Il giornalista ha parlato della partita di questa sera soffermandosi sul momento delle due squadre e in particolare sulla stagione di Dzeko

Eva A. Provenzano

«Una finale delicata e ci arriva peggio la Juve che ha perso col Genoa perché gioca male. Perché ha delle assenze importanti come Chiesa e Mckennie. Ha recuperato alcuni giocatori ma vanno in panchina: Pellegrini e Locatelli. Francamente non so quale assetto avrà la Juve. Sappiamo che giocherà Dybala quindi si pensa ad una squadra in teoria più coraggiosa». Giancarlo Padovan, a Skysport, ha parlato della finale di Coppa Italia e di come potrebbe andare la partita tra i bianconeri e l'Inter.

«I nerazzurri stanno meglio. Hanno il rospo in gola del campionato e non sanno come finirà, se riusciranno a mandarlo giù o dovranno sputarlo, ma con l'Empoli ho visto una squadra che ha reagito con forza, vigore e con energia. Con un Lautaro che dà certezze. Dall'altra parte non vedo un attaccante da altrettanti gol, vedo la crisi di Vlahovic e non capisco cosa sia successo. Si dice sia giovane ma è strano perché nella Fiorentina segnava sempre e nella Juve no, al di sotto delle sue possibilità. In teoria giocare nella Juve è più facile. Mi pare che non le abbia le occasioni e se non le ha allora è perché ha qualche problema la squadra nella costruzione del gioco», ha aggiunto il giornalista.

«Fino a questo momento come si giudica la stagione di Dzeko? La sua pagella non viene inficiata dalla finale che segni o meno. Ha fatto una buona stagione, da sei e mezzo. Magari è mancato in alcune cose come la continuità, poteva fare più gol, a giudizio personale ha perso un po' di rapidità e di guizzo negli ultimi metri, ma è un calciatore utile e di riferimento per l'Inter. Preferito di gran lunga da Inzaghi rispetto a Correa e Sanchez», ha concluso.

(Fonte: SS24)