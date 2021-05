Juventus-Inter, il pronostico. Caressa: “X”. Zazzaroni non è d’accordo

Il pronostico dei due giornalisti in vista della sfida delle 18 dell'Allianz Stadium

Stasera alle 18 l'Inter di Antonio Conte campione d'Italia sarà ospite della Juventus di Andrea Pirlo all'Allianz Stadium in una gara cruciale per i bianconeri in termini di qualificazione alla prossima Champions League. A Radio Deejay, come di consueto, Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni hanno fatto i loro pronostici sulla giornata di campionato, in particolare sul derby d'Italia: sarà pareggio per il telecronista Sky, mentre il direttore del Corsport ipotizza una vittoria dell'Inter.