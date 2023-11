Da Juve-Inter alla lotta scudetto e al titolo di capocannoniere: le quote aggiornate dei bookies

Da una delle rivalità più sentite del nostro calcio uscirà il nome della squadra campione d’Italia. Questa è la sentenza dei bookmakers che, in attesa del fatidico confronto del 26 novembre all’Allianz Stadium, collocano Inter e Juventus in prima fila nella corsa al Tricolore. I nerazzurri, forti della vetta della classifica, restano comunque in pole position, così come il loro capitano Lautaro Martínez, candidato al trono dei capocannonieri. In fondo, a rischiare grosso è la Salernitana, ma anche Cagliari, Empoli e Verona non possono certamente dormire sonni tranquilli.

Una è in cerca della seconda stella da cucire sul petto per bruciare sul tempo i ‘cugini’ rossoneri, l’altra coltiva l’ambizione di tornare a essere la dominatrice della Serie A. Secondo Betclic, Inter e Juventus sono pronte a contendersi il trionfo in questa Serie A, con i ragazzi di Simone Inzaghi favoriti, a quota 1.60, e gli uomini di Massimiliano Allegri a inseguire, a 3.50. Anche la previsione relativa al primo posto al termine del girone d’andata riflette una dinamica simile, considerato che l’Inter è data a 1.45 e la Juventus è a 2.70. In generale, le prime due piazze dovrebbero comunque essere blindate, con l’accoppiata in ordine Inter-Juventus data a 1.75 e Juventus-Inter a 3.75. Le ultime prestazioni altalenanti hanno invece reso più accidentato il percorso del Milan, ora a 8.00 in ottica Scudetto (a 7.50 per Sisal), quota leggermente inferiore rispetto a quella del Napoli, a 10.00.