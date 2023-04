CorSera – Juve-Inter, finale da saloon. Per entrambe il campo preme e il futuro freme

"La Juve ha pure un’agenda legale stipata: dal Consiglio di garanzia dello Sport del 19 aprile, per il meno 15 in campionato, all’attesa di un eventuale deferimento sportivo per le manovre stipendi. Oltre al procedimento penale, con l’udienza preliminare del 10 maggio".

"A un certo punto, per cercare emozioni, toccava girarsi in tribuna, dove Alex Del Piero accoglieva l’invito della curva, saltellava e salutava: «Un capitano, c’è solo un capitano». Seconda volta filata allo Stadium, dopo qualche chiacchiera con la società, non solo di cortesia. Aprile mese di sentenze dunque, in campo e fuori. Dalla Champions dell’Inter all’Europa League della Juve, con curioso incrocio comune a Lisbona (Benfica e Sporting). Allegri arrivava qui lucidando un filotto da otto vittorie in nove partite; Inzaghi era in picchiata, con dieci sconfitte, di cui tre consecutive. Il 26 aprile, a San Siro, si ripartirà dall’1-1: sperando in più pallone e meno Far West".