Sky – Inter, Skriniar contro la Juve come una sentinella. Calhanoglu, pallone pesante

Il canale satellitare ha analizzato la sfida contro i bianconeri e ha individuato i migliori in campo: il difensore slovacco e il centrocampista turco

Dopo la vittoria contro la Juventus, a Skysport hanno analizzato - attraverso le parole di Stefano De Grandis - le prestazioni di due calciatori dell'Inter in particolare. «Quello che il calcio aveva tolto ai nerazzurri nel derby con il Milan è stato raccolto nel derby d'Italia. Il migliore in campo è stato Skriniar, è tornato ad essere un giocatore fantastico. Che giochi da braccetto o da centrale, non lo salti mai. Se ne sono accorti Vlahovic e Dybala che ad un certo punto provano a forzare le cose con l'uno contro uno senza però capire che c'era chi li aspettava a braccia conserte. E con il giocatore nerazzurro, un vero e proprio gendarme aggrappato alla schiena, sono riusciti a partorire solo un tiro ovattato». Per questo il difensore interista si è meritato un 7 in pagella e il nomignolo di "sentinella".