CorSera – Juve-Inter e i soliti sospetti: Dal Pino ha messo a soqquadro la Serie A

Il Corriere della Sera in edicola oggi ha ripercorso le ultime ore che hanno portato al rinvio di Juve-Inter. Spiegano i colleghi: “Un accerchiamento per il numero 1 della Lega calcio Dal Pino: Juve-Inter a porte chiuse trasmessa in tv «avrebbe dato al mondo l’immagine di un Paese malato». Andrea Agnelli, presidente della Juve e mal disposto verso una partita blindata con l’Inter, preferiva dialogare con Spadafora. Anche Gravina, presidente della Federcalcio, ha avuto un ruolo importante. Resta il fatto che la più felice di questa svolta è proprio la Juve. Che potrebbe godere, se passasse l’opzione governativa dell’esclusione territoriale di spettatori da Lombardia, Veneto ed Emilia, anche di un parterre privilegiato per la semifinale di Coppa Italia col Milan. Qui, basta aspettare qualche ora”.

La strategia del presidente di Lega è stata diversa: “Proprio quello che non ha voluto fare Dal Pino. Attendere, consultarsi, riunire un cda straordinario. Non dare retta solo a Spadafora e agli oppositori delle porte chiuse. Non è facile guidare un calcio confindustriale così ricco di interessi, l’uno contro l’altro, nessuno ha la ricetta ideale, ma con l’abbattimento delle porte chiuse e il rinvio di cinque partite al 13 maggio, ha messo a soqquadro la serie A presente e futura. Basti pensare che Inter-Samp rischia di non avere una data sul calendario. La motivazione di Dal Pino è alta: «Nessuno mi convincerà a pensare che è meglio giocare a porte chiuse una partita, Juve-Inter, con una audience potenziale di 2 miliardi di telespettatori trasmessa in 202 Paesi che rinviare questa e altri incontri soprattutto se c’è chi ipotizza un miglioramento nelle prossime ore delle condizioni di vita rispetto alla minaccia del coronavirus». Non c’è niente da fare, si torna sempre lì, a Juve-Inter e ai soliti sospetti“.