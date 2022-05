CdS – Juve-Inter: Barella, gol capolavoro. Dimarco la svolta. Perisic, chapeau

I voti del Corriere dello Sport sulla finale di Coppa Italia: tra i migliori i marcatori della partita

Anche il Corriere dello Sport, Dimarco ha svoltato la partita dell'Inter . Sette il voto dato al giocatore entrato dalla panchina al posto di D'Ambrosio: "Il suo ingresso è la vera chiave del controsorpasso dell’Inter, perché avanza come una scheggia e cambia la partita, facendo la differenza sulla fascia sinistra. Un uomo in più. E l’assist per il 4-2 di Perisic". Il quotidiano sportivo dà 7 a de Vrij che si recupera il rigore, a Barella che segna dopo sette minuti: "Il gol è un capolavoro di tecnica, di intelligenza e di visione anticipata del gioco. Salta Cuadrado, si accentra, nessuno esce a chiuderlo e vede lo spazio per provarci, inventando un tracciante che s’infila nell’angolo opposto. Corre senza mai fermarsi". Dopo alcune fasi di appannamento durante la stagione, il centrocampista è tornato ad essere decisivo con assist e reti.

Più di lui per il giornale ha fatto Calhanoglu , che merita 7.5 in pagella perché "L'Inter può affidarsi a lui nei momenti complicati. Nel palleggio, nell’appoggio, nella gestione. Dagli undici metri trasforma un rigore pesantissimo".

E infine c'è Ivan Perisic. Otto per lui dal Corriere dello Sport: "E’ un esterno pazzesco, imprendibile. Leggerezza nel dribbling, cross scodellati a centro area con il compasso. E poi stacca di testa in terzo tempo, come un cestista, per andare a recuperare il pallone che finisce per provocare il rigore del pareggio. Il 3-2, dagli undici metri, lo mette dentro con freddezza. La chiude segnando un gol da favola: palla all’incrocio. Chapeau".