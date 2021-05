Gds – Juve irriconoscibile. Il problema non è più il distacco siderale dall’Inter…

Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, Andrea Di Caro analizza la difficile stagione della Juventus

"La stagione della Juve è un calvario, una via crucis tra vittorie stentate, pareggi stiracchiati, k.o. clamorosi. Quella contro il Milan non è solo una sconfitta, è una debacle, una umiliazione sportiva per il risultato finale (3-0) e per come è maturato. La Juve arranca da tempo, non è una novità, basta riavvolgere il nastro di questa stagione. La Juve è irriconoscibile: approcci sbagliati alle gare, mancanza di identità, gioco, intensità, organizzazione, grinta. Ognuno in campo sembra andare per conto suo, non c’è una logica. Undici individualità senza uno spartito".