Juve, Legrottaglie: “Vinci e poi perdi la reputazione, vale la pena? Questo sistema…”

Intervenuto ai microfoni di Sport Italia, Nicola Legrottaglie ha detto la sua sul caso delle plusvalenze della Juventus. L'ex giocatore non ha risparmiato critiche al suo ex club: "Ho dovuto fare una ricerca personale per dare un senso a quello che accade. Ho letto qualcosa che mi ha fatto fare delle riflessioni. In particolare mi sono imbattuto in questa frase: ‘Meglio una buona reputazione che grandi ricchezze, la bontà è meglio dell’oro e dell’argento’…”. La domanda che ci dobbiamo fare è: 9 scudetti vinti e poi perdi la reputazione, vale la pena?"