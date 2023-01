Marotta: “Plusvalenze Paratici? Non parlo di lavoro altrui. Se la Juve richiamasse…”

Le plusvalenze di Fabio Paratici alla Juventus e un eventuale ritorno proprio in bianconero: risponde Beppe Marotta

Le plusvalenze di Fabio Paratici alla Juventus e un eventuale ritorno proprio in bianconero. Così Beppe Marotta , ad della parte sportiva dell'Inter, ha risposto al Corriere della Sera sui due temi ( qui l'intervista integrale ):

«I miei anni in bianconero fanno parte del passato e non posso che avere ricordi positivi. Non entro nel merito del lavoro altrui, penso al mio presente nerazzurro».