Marani: “Juve è in corsa scudetto, rivali la aspettano. Frenata Inter e Milan”

Il giornalista ha parlato della classifica bianconera, nettamente migliorata nelle ultime giornate, e delle difficoltà delle milanesi

A Skysport si è parlato della classifica della Serie A. Matteo Marani alla domanda sulla presenza della Juve nella lotta scudetto ha risposto così: "La squadra di Allegri non può non esserci. Nel senso che tutti la stanno aspettando anche se è un paradosso. L'Inter ha vinto appena una gara nelle ultime giornate, facendo un punto tra Sassuolo e Genoa, anche l'Atalanta ha vinto una sola partita, il Milan ne ha vinte due, stanno tutte frenando, in maniera incredibile. La Juve non brilla ma ha una continuità che le altre non hanno, non c'è un gioco scintillante, ma conta in maniera relativa. È venuta fuori da un momento difficile anche grazie ad un ambiente che l'ha rimessa in sesto. Potrebbe rientrare tra le prime otto in Europa se battesse il Villarreal, è in semifinale di Coppa Italia e in questo momento è a 7 punti dalla testa della classifica. Con Vlahovic che sposta tutto. La Juve resta lì. Non dà segnali di forza, ma le rivali per lo scudetto stanno invece dando segnali di debolezza. Il campionato è aperto. Con gli stessi punti di Pirlo della scorsa stagione in questo periodo, 58, la Juve in questo momento sarebbe prima".