Marani: “La differenza tra Juve e Inter nella crescita dei giocatori. Conte…”

Il giornalista ha detto la sua in occasione della sfida tra la formazione nerazzurra e quella bianconera

«Conte ha avuto il merito di gestire alla grande i giocatori. Credo che lui sia capace di migliorare i giocatori. Bastoni è negli occhi di tutti. Stessa cosa per Skriniar che non era adatto a giocare a tre. Barella è diventato miglior centrocampista. Lautaro non è quello che ha preso da Spalletti. Dall'altra parte, in casa Juve, non c'è stato un miglioramento dei giocatori». Matteo Marani, a Skysport, ha parlato del lavoro di Conte sulla rosa nerazzurra.