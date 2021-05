Del Piero: “Juve-Inter, partita simbolica: passaggio di consegne. Conte carico a palla”

L'ex capitano bianconero ha parlato del percorso nerazzurro e di quello della squadra di Pirlo in questo campionato

Eva A. Provenzano

Dagli studi di Skysport arriva la disanima pre-partita di Juve- Inter dell'ex capitano bianconero Alessandro Del Piero. «Partita simbolica? Simbolicamente è un passaggio di proprietà. So che l'Inter ha già vinto lo scudetto ma per nove anni la Juve l'ha fatta da padrona. Quello che accadrà da un punto di vista emotivo attorno a questa partita, la rivalità va oltre quello che c'è in palio. C'è in palio tantissimo per la Juve ma anche per l'Inter. Vorrà dimostrare, è la mentalità di Conte, che nessuna gara si gioca per giocare. Si va lì per vincere, vuole vincere e oggi sarà fuoco e fiamme».

-Ma i giocatori dell'Inter, secondo te entreranno in campo sapendo di poter mandare fuori dalla CL la Juve? O è solo una cosa da tifosi?

Non vai in campo per mandare fuori dalla CL. C'è una soddisfazione personale, l'ambiente che ti porta a pensare così ma la vittoria porterebbe a conseguenze per la Juve. Ovvio che per chi è nell'Inter da tanti anni, che ha subito lo strapotere della Juve, oggi potrebbe togliersi qualche sassolino dalla scarpa.

-Quanti punti Conte ha portato all'Inter?

Tramutare in punti la mentalità che ha inculcato all'ambiente, non lo so fare. Ma sufficienti per vincere un campionato e far si che l'Inter abbia meritato e abbia un futuro se tutto rimane così e se migliora in qualcosina. Perché poi ci sono altre cose.

-La passerella iniziale?

Nel calcio ci sono momenti di dissidio, ed è normale. È cosa facciamo dopo che crea la differenza.

-I migliori protagonisti di questa stagione dell'Inter?

Direi Bastoni, ma anche Handanovic ha avuto il suo peso. A livello di personalità. Se ha commesso qualche errore è comunque un ragazzo di grande spessore. Nello spogliatoio dove accadono tutte le cose di una squadra vincente. E poi tutti hanno detto Lukaku e Barella ma anche Lautaro ha fatto bene. Se non altro accettare tutte le sostituzioni quindi in maniera simpatica dico lui.

-La Juve sta pagando la scelta Pirlo?

Sarebbe stato complicato dire di no alla Juventus. Ovviamente è diverso come ruolo, ci sono dinamiche diverse. Un lavoro complicato, complesso e alla Juve c'è una tensione particolare. Si veniva dalla gestione di Sarri ed è difficile vincere ed è ancora più complicato rivincere. Sicuramente ricorderemo tra anni quello che ha fatto per nove anni. Arrivare in questo momento però ad avere questa situazione in una sfera di debiti, si poteva fare meglio.

-Le motivazioni?

Sicuramente Conte è carico a palla. C'è grande storicità, è una partita unica e il percorso dell'Inter, per tanti anni dietro la Juve, è stato spesso rimarcato. I giocatori dell'Inter possono dare il ko per far male e far dimenticare anche nove anni di vittorie bianconere. Se fossi n giocatore dell'Inter vorrei assolutamente vincere questa partita.

(Fonte: Skysport)