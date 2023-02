EDICOLA / TS: Juve-Nantes, un popolo in cerca di rivincita. Barça nei guai

TuttoSport in prima pagina presenta la gara Juve-Nantes. Si gioca questa sera ed è una gara valida per l'Europa League. Allegri ha detto la sua, vincerla significherebbe Champions la prossima stagione. Il quotidiano sportivo titola così: "Un popolo in cerca di rivincita. Pienone allo Stadium, per l'andata degli spareggi si va verso il tutto esaurito". E in alto si parla anche del Barcellona: "Barça nei guai: 1,4 mln al vicepresidente degli arbitri tra il 2016 e il 2018".