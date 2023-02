Inter-Udinese, venduti quasi 70mila biglietti. Per la gara col Porto è quasi sold out

Arrivano due appuntamenti importanti per l'Inter, entrambi a San Siro. L'Udinese per riprendere il cammino dei tre punti verso la riconferma del secondo posto e il Porto, per l'andata degli ottavi di Champions League. Sul sito del club nerazzurro si legge che per la gara contro i friuliani sono stati staccati quasi 70 mila tagliandi. Ci sono ancora dei biglietti disponibili, si andrebbe verso il tutto esaurito. Ci sono tagliandi in vendita a cinque euro, al terzo anello.