Juve, con l’Inter tornano in panchina Dybala e Ramsey. Ballottaggio per il posto vicino a Ronaldo

Dopo la vittoria con la Fiorentina, l’Inter affronterà martedì la Juve nel ritorno delle semifinali di Coppa Italia. A San Siro finì 2-1 per i bianconeri, ora la squadra di Conte è chiamata a un’impresa per ribaltare il risultato.

La Juve, ieri vittoriosa con la Roma, potrebbe cambiare ancora formazione. Pirlo ha tenuto ieri a riposo per i primi 60′ Cuadrado che tornerà titolare contro l’Inter. Sull’altra corsia dovrebbe esserci Alex Sandro. Da capire ancora quali saranno i centrali di difesa: potrebbero essere De Ligt e Demiral, anche se Pirlo potrebbe inserire uno tra Chiellini e Bonucci. In porta potrebbe toccare ancora a Buffon, mentre in attacco di fianco a Ronaldo è ballottaggio tra Morata e Kulusevski. Tornano in panchina Dybala e Ramsey.