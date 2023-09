EDICOLA / CdS: Chi ha paura della Juve. Napoli e milanesi lontane

Una prima pagina dedicata alla Juventus. Il Corriere dello Sport titola sul club bianconero: "Chi ha paura della Juve ". "Vlahovic, la verità sulla cessione voluta e mancata. La partenza di Dusan era stata pianificata all'atto dell'acquisto ma non c'è stata offerta. Il Napoli e le milanesi lontane, cinque squadre in corsa per il quarto posto", il titolo scelto dal direttore Zazzaroni, che firma l'apertura.

Di spalla "La carica di Garcia. Napoli all'attacco"; "Lotito lancia la sfida, «Questa Lazio non è più una Cenerentola»; "Perché la Roma è sotto schiaffo", riferito alle difficoltà col fair play finanziario. E poi in fondo alla pagina il metodo Spalletti per la Nazionale e l'addio al PSG di Verratti: anche lui va in Arabia.