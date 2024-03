La prima pagina del giornale sportivo parla del rilancio della società bianconera per tornare ad essere vincente

Il Corriere dello Sport in prima pagina parla innanzitutto della Juve . "Signora, il conto. L'incontro con Max a Champions certa. Di nuovo grandi in due anni: il piano con o senza Allegri", è il titolo dedicato alla società bianconera.

Gli altri titoli sono dedicati alla Champions: "Ancelotti e Guardiola ai quarti"; al Napoli: "Calzona ha tre mesi per tenerselo"; E alla Lazio eliminata dal Bayern di Tuchel in Champions League: "Sarri e Lotito si allontanano, futuro incerto". Questa sera Europa League e Conference League. "DDR e De Zerbi i play boys". In campo anche il Milan e la Fiorentina.