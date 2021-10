Cds – Moviola, Juve-Roma: Orsato, errore pazzesco. Il tocco di mano di Mkhitaryan…

Il Corriere dello Sport boccia l'arbitro di Schio, decisivo l'errore nell'occasione del calcio di rigore

Ha fatto discutere la direzione arbitrale di Daniele Orsato in Juve-Roma . L'episodio che ha scatenato polemiche è il rigore fischiato dall'arbitro per i giallorossi arrivato un po' troppo frettolosamente mentre Abraham stava calciando a rete. Il Corriere dello Sport boccia Orsato con un 4: "Un errore pazzesco, il peggiore degli ultimi anni. Un errore che non può (non deve) appartenere a chi viene ritenuto il miglior arbitro italiano. Orsato prende una cantonata gigantesca, gli sarebbe bastato aspettare un attimo, meno di un secondo. Rigore su un gol significa concedere alla squadra che lo subisce una chance (puntualmente sfruttata)".

"Ma l’internazionale di Schio commette un errore ancor più grande: dire a Cristante nel tunnel «Vantaggio sul rigore non si dà mai. Adesso dai la colpa a me se hai sbagliato il rigore. No, eh?» significa mandare un messaggio diseducativo per gli arbitri giovani, un danno a tutto il movimento. E soprattutto, la cura è peggio del male. Pochi tre minuti di recupero (solo Pellegrini è stato a terra 2’27”). A confronto, una bazzecola. Il vantaggio - caro Orsato, lo insegnano al corso arbitri - sul rigore, se il pallone sta per essere calciato in rete all’interno dell’area piccola, a porta vuota, si dà eccome. Alla fiera dell’errore partecipa anche l’assistente Bindoni (non era offside). E il tocco di mano di Mkhitaryan? Da quest’anno, se involontario (e lo è, visto che l’armeno cade travolto da Szczesny, chi dice il contrario mente sapendo di mentire), non è più punibile se porta alla rete".