Repubblica – La Juve ha mollato Suarez due giorni prima dell’esame. “Ma da Torino negano di…”

Secondo quanto riportato da Repubblica, la Juventus ha deciso di rinunciare a Suarez giusto due giorni prima dell’esame di Perugia: “fu una resa improvvisa ai tempi strettissimi che l’ingaggio dell’uruguaiano stava comportando, visto che il passaporto italiano del giocatore del Barcellona sarebbe dovuto arrivare al massimo entro il 5 ottobre, ultimo giorno utile per tesserare un nuovo acquisto”. Suarez era diventato il primo obiettivo della Juve che però aveva completato gli slot da extracomunitari con McKennie e Arthur e per questo aveva caldeggiato l’ipotesi dell’esame a Suarez.

“La Juve nega di avere spalleggiato Suarez nell’iter burocratico per la sua italianizzazione. Non ci sono dichiarazioni ufficiali. Al massimo, da Torino fanno sapere di essersi limitati a prendere informazioni su quali fossero le università che consentivano di sostenere l’esame di italiano il più rapidamente possibile, e a girarle allo staff di Suarez. Se poi lui, che non ha un manager vero e proprio né una struttura ad assisterlo, ha voluto sostenere l’esame ugualmente, è stata una scelta sua”, commenta Repubblica a tal proposito che tuttavia ammette come, a Suarez, il passaporto italiano sarebbe servito solamente per andare alla Juventus, visto che altre squadre italiane hanno ancora slot da extracomunitari liberi. La procura della FIGC, al momento, non ha aperto un fascicolo visto che nessun tesserato è coinvolto. “Per configurare un illecito sportivo dovrebbe emergere un’attività della Juventus al fine di accomodare l’esame, cosa che non risulta allo stato dei fatti”, chiosa il quotidiano.