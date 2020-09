CorSera – Caso Suarez, accordo in tre telefonate con la legale della Juve: “Vi porteremo altri stranieri”

Caso Suarez. Di ieri l’esclusione del coinvolgimento della Juve nell’indagine portata avanti dalla Guardia di Finanza per l’esame di italiano sostenuto all’Università di Perugia dall’attaccante del Barcellona. Di oggi un articolo del Corriere della Sera nel quale si parla di “un accordo con l’Università di Perugia per far sostenere l’esame a tutti i giocatori stranieri che avevano bisogno della certificazione per ottenere la cittadinanza italiana”.

Sarebbe questa la promessa fatta dalla legale della Juventus ai responsabili dell’Università. Ci sarebbero tre telefonate tra “l’avvocatessa Maria Turco (collabora con l’avvocato della Juve, Chiappero.ndr) e il direttore generale dell’università Simone Olivieri che svelano la trattativa per far superare il test di italiano al calciatore del Barcellona Luis Suarez che la società bianconera voleva far giocare a Torino”, si legge nell’articolo del quotidiano.

La Guardia di Finanza starebbe indagando per corruzione. E la giustizia sportiva farà i suoi controlli per verificare se ci sono stati eventuali illeciti. Suarez avrebbe dovuto sostenere l’esame di italiano il 22 settembre, ma il test è stato anticipato al 17 insieme a quello di altri quattro aspiranti cittadini italiani (“Era un esame «su misura» che però doveva comunque – almeno in apparenza – non sembrare dedicato esclusivamente a lui”, si legge nello stesso articolo). Al direttore generale dell’Ateneo è stato inviato un certificato di garanzia per chiarire la sua versione dei fatti.

Esisterebbe anche un video sul filmato del calciatore, spiega il Corriere della Sera. Che aggiunge anche come la giustizia sportiva dovrà esaminare il comportamento dell’avvocato Turco e potrebbe essere richiesto un chiarimento anche a Suarez.

(Fonte: Corriere della Sera, 23-9-2020)