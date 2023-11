Juve, tentazione Locatelli per l’Inter: Allegri deciderà all’ultimo

Il dubbio Manuel Locatelli verrà risolto nelle ultime ore prima della sfida con l'Inter , ma i segnali che arrivano sembrano portare alla sua presenza in mezzo al campo. Questo il punto da Tuttosport: "Grazie anche a una sorta di “corpetto” deputato a proteggerlo da eventuali contrasti, ha ricominciato ad allenarsi insieme ai compagni e indurre così in tentazione Allegri. Che peraltro non vedeva l’ora...Perché Locatelli è il giocatore più importante del gioco di Max, il perno sul quale ruota tutta la squadra. Ergo rinunciare alla sua saggezza tattica oltre che alla sua grinta in mezzo al campo, utile per dare man forte alla difesa, in protezione una decina di metri prima dell’area di rigore, non è una scelta che il tecnico livornese possa fare a cuor leggero.

Facile che l’ultimo pensiero prima di addormentarsi e il primo al risveglio stamattina sia stato proprio per il Loca. “Rischio o non rischio?”. Il dubbio lo scioglierà probabilmente poco prima della solita riunione tecnica pre match. Dopo aver valutato pro e contro prenderà la decisione su chi mettere in regia: Locatelli oppure Rabiot, proponendo così Miretti mezzala assieme a McKennie. Ma, come si diceva, la tentazione dell’allenatore è molto forte e oggi si confronterà per l’ultima volta proprio con l’ex Sassuolo per capire le sensazioni e il grado di fastidio/dolore con cui deve convivere. Locatelli vuol giocare non a tutti i costi perché non è nel suo stile, ma che abbia fatto di tutto e di più per non marcare visita è un dato di fatto".