Cosa è cambiato dopo la sconfitta con l'Inter? Questo è il calcio, ci sono momenti in cui le cose vanno bene e altri in cui la palla va in gol con deviazioni. A Verona abbiamo subito forse il più bel gol del campionato. Noi dobbiamo lavorare sulle prestazioni, i ragazzi non devono abbattersi. Siamo dentro il nostro obiettivo e dobbiamo rimanerci.

Cosa voleva dire il mio procuratore? Chiamatelo e fatevelo spiegare. Io sono l'allenatore della Juventus e sono contento, poi tutti gli anni in questo periodo c'è il dilemma Allegri. C'è una stagione in corso, bisogna raggiungere degli obiettivi e al momento non li abbiamo ancora raggiunti. Io sono concentrato sulla stagione, posso solo ringraziare i ragazzi per quello che stanno facendo. Bisogna lavorare forte per ridare alla società ciò che l'anno scorso ci hanno tolto, poi dopo vedremo".

