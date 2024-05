Juventus, Allegri: “Brutto primo tempo. Al ’95 rischiato di non rialzarci più”

La Juventus non riesce più a vincere. Di questo ha parlato Massimiliano Allegri, intervenuto ai microfoni di DAZN, dopo il pareggi ottenuto contro la già retrocessa Salernitana. Le sue parole: "E' stato un brutto primo tempo. Eravamo partiti anche discretamente bene, poi abbiamo sbagliato l'ultima scelta in alcune situazioni e ci siamo disuniti. E' calata l'attenzione, abbiamo preso gol su palla inattiva. Nel secondo tempo c'è stata la reazione, anche se bisognava essere più precisi ed efficaci. Bastava avere pazienza nel girare la palla, nel capire quando c'era da tirare o passare.

E' successa la stessa roba di Roma, al 95' abbiamo rischiato di perdere una partita del genere e non ci saremmo rialzati più. Ora abbiamo tre giorni per preparare la partita con l'Atalanta, poi penseremo alle ultime due di campionato. Nel calcio non bisogna essere frenetici, ma veloci. I primi 10 minuti sono stati come a Roma, abbiamo commesso errori nell'ultima scelta di passaggio. Nel girone di ritorno abbiamo fatto male quando sono diventate partite pesanti da Juventus. Diventa complicato, perché serve lucidità. Vediamo l'obiettivo, vorremmo prenderlo, ma non siamo ancora riusciti.