Juventus, Allegri: “Scudetto? Napoli favorita, Inter e Milan attrezzate. Servono…”

Vigilia di campionato per la Juventus di Massimiliano Allegri. L'allenatore bianconero ha parlato oggi in conferenza stampa, soffermandosi a lungo sull'obiettivo stagionale dei bianconeri. Queste le sue considerazioni: "Le insidie di domani sono quelle di tutte le partite, troveremo una squadra che gioca, è nel DNA dell'Empoli. Dovremo fare una partita solida, tecnica, senza sottovalutare la loro squadra".

Quest'anno vogliamo arrivare al 30 dicembre, dopo la partita con la Roma in casa se non sbaglio, poter tirare una riga e vedere a che punto siamo in classifica. L'obiettivo è rimanere nelle prime quattro o attaccate alle prime quattro, per giocarci le nostre carte nella seconda parte di campionato. L'obiettivo è entrare di nuovo, come è successo l'anno scorso, nelle prime quattro e giocare la Champions l'anno prossimo.