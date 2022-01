Juventus, parla un azionista: “Icardi bianconero a gennaio? Mi dicono che…”

Le parole di Salvatore Cozzolino ai microfoni di Calciomercato.it sulla possibilità di vedere Mauro Icardi alla Juventus

Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it, Salvatore Cozzolino, azionista della Juventus, ha parlato così della possibilità di vedere Mauro Icardi vestire la maglia della Juventus a gennaio: “Morata da quello che si è capito non si muoverà a gennaio, Allegri lo ha blindato. Dipende da cosa avrà in mano la Juve per giugno, ma sicuramente il suo futuro è in bilico e lo spagnolo potrebbe lasciare i bianconeri. Icardi? Mi dicono che, anche se lo dovessero prendere a gennaio, prima di riportarlo in una condizione fisica accettabile passerebbe almeno un mesetto”.