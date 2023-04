Juventus, Bonucci: “Perdere queste gare fa male. Discussione al cambio? Vi spiego”

Triplice fischio al Meazza. Leonardo Bonucci, calciatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset dopo la gara con l'Inter. Queste le sue considerazioni: "Perdere queste partite e la possibilità di giocare una finale fa sempre male. In questa partita abbiamo iniziato un po' con il freno a mano tirato e preso un gol evitabile. Da lì abbiamo faticato a creare qualcosa per far male all'Inter e rimettere la partita in equilibrio: purtroppo è andata così, dobbiamo tutti voltare pagina e dare di più sotto tutti gli aspetti. Noi dovevamo fare meglio con la palla e in alcune idee di gioco che stasera abbiamo fatto fatica a mettere in pratica. L'Inter ha fatto una pressione forte e siamo stati costretti a giocare la palla lunga, noi dovevamo interpretare in maniera migliore i primi 20 minuti.